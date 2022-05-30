В ISW оцінили шанси росіян в інтенсивних міських боях за Сєвєродонецьк

Фахівці Інституту вивчення війни ISW вважають, що не вірять у значний прогрес росіян у вуличних боях за Сєвєродонецьк. Мовляв, через повільне просування вони на ньому зацикляться.

Це змусить зменшувати пріоритети просування нашого ворога. Аналітику подій в Україні 29 травня підготували три експерти – Кароліна Хірд, Мейсон Кларк і Джордж Баррос.

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Апетити загарбників поступово зменшуються

У дослідженні вказали, що в цей день росіяни продовжували намагатися штурмувати місто. Проте вони "не зробили жодного підтвердженого просування".

Російський прогрес в інтенсивних міських боях, ймовірно, буде повільним. Російська кампанія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєвєродонецьку,

– припустили в ISW.

Таку зміну цілей росіян пояснили тим, що російські війська навряд зможуть провести кілька одночасних операцій. На думку аналітиків, це змусить зменшувати їхні пріоритети просування – на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана. Замість цього окупанти зосереджуватимуть наявні в них сили у Сєвєродонецьку щонайменше протягом кількох найближчих днів.



Бойові дії на Сході України 29 травня / Карта ISW

Чого досягають росіяни на думку експертів ISW

Основні зусилля ворога й надалі зосередженні на Сході. Загалом там є одне основне угруповання окупантів, а також три допоміжних. Усі вони протягом доби були зосереджені на бойових діях у різних точках.

Також частина військ Росії намагаються оточити позиції ЗСУ – між Ізюмом та Донецькою та Луганською областями. Наразі в них це не вдається.

Також продовжуються атаки на місто Харків. Фахівці вважають, що ці дії є лише "підтримкою" загальних зусиль росіян.

На Півдні ж експерти фіксують такі ж негаразди росіян, як і наші захисники. Там ворог не зміг втримати лінію оборони, тому відступив. У ISW вважають, що наші захисники добивалися зриву укріплення оборонних позицій.



Загальна карта бойових дій в Україні 29 травня / Карта ISW

Що таке ISW

Це американський аналітичний центр, який заснували у 2007 році. Його штаб-квартира розташована у Вашингтоні. Це неприбуткова дослідницька організація державної політики США.

На сайті інституту вказано, що їхньою ціллю є сприяння усвідомленню військової справи завдяки надійним дослідженням і довіреному аналізу. "Ми прагнемо покращити здатність країни здійснювати військові операції та реагувати на загрози, що виникають, щоб досягти стратегічних цілей США", – зазначають ISW.

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