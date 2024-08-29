Значна частина російських військових об'єктів залишається в зоні ураження ATACMS, – ISW

Попри те, що росіяни перемістили свої літаки за межі радіуса дії ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість військових об’єктів окупантів залишається в зоні досяжності західної зброї,

За словами ISW, обмеження щодо застосування західної зброї дозволяють російським військам використовувати укриття у глибокому тилу Росії для підтримки військових дій проти України.

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В зоні дії ATACMS перебувають сотні російських військових об'єктів

Численні повідомлення західних ЗМІ свідчать про те, що уряд США забороняє Британії дозволяти Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

Журналісти також що зазначали, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дотримується "консультативного підходу" до переговорів із США та не хоче викликати розбіжності з цього питання.

Джерело в уряді Великої Британії заявило, що Росія знає про те, що Україна просить дозволу на завдавання ударів по військових цілях у Росії, тому росіяни вивели свої "найважливіші активи" за межі радіуса дії ракетних систем великої дальності.

Інститут вивчення війни також створив інтерактивну карту відомих російських військових об'єктів. Вона ілюструє, наскільки обмеження США на використання Україною ATACMS обмежують здатність завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

На карті можна побачити 225 відомих військових об'єктів у Росії, які перебувають в зоні дії ATACMS.

Сотні військових об'єктів знаходяться в зоні ураження ATACMS / Фото: Інститут вивчення війни (ISW)

Водночас у ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об'єктів

До слова, раніше у WSJ писали, що відтоді, як Україна почала отримувати ATACMS, Росія перемістила 90% літаків на військові бази за межами радіуса дії цих ракет.