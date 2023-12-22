Баланс на фронті може легко схилитися в будь-який бік: ISW про те, від чого це залежить

Україна продовжує протистояти російській збройній агресії у повномасштабній війні. Втім, варто зважати, що нестабільний баланс на фронті може легко схилитися у будь-який бік.

В Інституті вивчення війни пояснили, що максималістські цілі Путіна залишаться недосяжними. Однак це напряму залежить від продовження військової підтримки Заходом.

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Як ситуація на фронті залежить від дій Заходу

Владімір Путін планував, що повномасштабне вторгнення в Україну допоможе досягти його максималістських цілей щодо нашої країни. Втім, на заваді стали українські захисники, яких підтримують західні партнери. Днями держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Кремлю не вдалося досягти головної мети – "стерти Україну з карти та приєднати її до Росії".

Путін завуальовував свої імперські бажання такими термінами, як "денацифікація", "демілітаризація" та вимагав "нейтрального статусу". Проте, майже за два роки повномасштабної війни Росії так і не вдалося досягти основних цілей. В ISW підкреслили, що Путін днями неодноразово наголошував, що мета проведення так званої "спецоперації" не змінилася.

Разом з тим, в Інституті вивчення війни додали, що поточна позиційна війна в Україні не є тупиковою ситуацією. Втім, українські захисники напрямку залежать від допомоги західних партнерів. В ISW припускають, що зупинка підтримки Заходу, ймовірно, може призвести до того, що Україна втратить здатність стримувати російську армію.

Поточний нестабільний баланс може легко схилитися в будь-який бік у зв'язку з рішеннями, які ухвалюють країни Заходу. Тривала допомога партнерів у галузі безпеки дає змогу українським Силам оборони відбивати наступальні дії Росії та звільняти окуповані території. Наразі це єдиний курс дій, який робить Росію нездатною досягти максималістських ідей Путіна,

– припускають аналітики.

Коли Росія може активізувати наступальні дії

В ISW, посилаючись на заяви у Білому домі, стверджують, що окупантам буде легше проводити наступальні операції, коли погодні умови будуть більш сприятливими для механізованих маневрів.

Мовиться про період, коли земля підмерзне й ворог зможе використовувати більше техніки – у січні – лютому 2024 року.

Однак аналітики додають, що погода мінлива, і майбутній період сильного морозу може настати пізніше або взагалі не настати, якщо буде м'яка зима. Тож вікно сприятливих умов для механізованої маневрової війни може бути значно коротшим.