В ISW проаналізували провал заколоту Пригожина та кволу реакцію Кремля: які це матиме наслідки

Заколот на болотах пройшов швидко і безрезультатно. Однак ці кілька днів показали слабкості Кремля і його керівництва.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремлю було важко дати ефективну швидку відповідь на просування ПВК "Вагнера". Крім того, російські джерела вже поспішили підкреслити, що збройне повстання "Вагнера" не вплинуло на російські сили в Україні, але дії вагнерівців продемонстрували відсутність у Росії резервів у тилових районах.

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Яку мету міг переслідувати Пригожин

Власник терористичної компанії, ймовірно, вважав, що його єдиний шлях зберегти ПВК як незалежну силу – це виступити проти російського МО.

Пригожин, мабуть, сприйняв крайній термін МО, який має офіційно оформити контроль над усіма нерегулярними формуваннями як екзистенціальну загрозу своєму політичному (і, можливо, особистому) виживанню.

Тому він, швидше за все, вирішив ризикнути використати свої сили, щоб змінити керівництво МО, а не повністю втратити ПВК "Вагнера", і його єдиною справжньою надією на тривалий успіх було забезпечити дезертирство з МО,

– йдеться у звіті.

Аналітики додають, що, можливо, Пригожин також планував штурмувати штаб-квартиру Генштабу чи персонал Міноборони. Це могло б призвести до серйозних тактичних впливів в Україні. Однак повстання Пригожина продемонструвало, що російським силам бракує резервів у багатьох тилових районах і майже напевно погіршить моральний дух російського персоналу в Україні.

Повстання Пригожина ще більше підірвало його існуючу базу підтримки в ультранаціоналістичній спільноті, російському уряді та всередині самої ПВК "Вагнера".

Угода з Лукашенком є короткостроковою

Зараз Кремль стикається з глибоко нестабільною рівновагою. Угода, досягнута в результаті переговорів між Пригожиним і Лукашенком, є короткостроковим рішенням.

Припущення про те, що повстання Пригожина, відповідь Кремля та посередництво Лукашенка були інсценовані керівництвом Росії, є абсурдними. Повстання виявило слабкість російських сил безпеки та продемонструвало нездатність Путіна своєчасно використати свої сили для відсічі внутрішній загрозі та ще більше послабило його монополію на силу.

Заколот ПВК "Вагнера" також продемонстрував деградацію російських військових резервів, які майже повністю спрямовані на бойові дії в Україні, а також небезпеку опори на недосвідчених призовників для захисту кордонів Росії.

Повстання Пригожина та розв'язання подій 23 і 24 червня – хоча це не обов'язково боротьба Пригожина та Кремля – ймовірно, завдадуть суттєвої шкоди уряду Путіна та російським військовим силам в Україні,

– підсумували аналітики.