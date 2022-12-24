Москва формує умови для нового наступу з жовтня: в ISW проаналізували загрозу з боку Білорусі

Окупанти готуються до нового наступу на Північ України з території Білорусі. Ця підготовка триває ще з жовтня 2022 року.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Водночас там попередили, що це може бути лише російською інформаційною операцією. Це означає, що 100% впевненості у тому, чи буде новий наступ, немає.

Важливо Рівень загрози не мінімальний: чи готова Росія до наступу з Білорусі

Аналітики стверджують, що наявні індикатори є неоднозначними.

Одні перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі свідчать до підготовки до нового наступу. Однак фактів, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує,

– зазначили в ISW.

Чи дійсно Україна "тисне" на Захід, залякуючи новим наступом з Білорусі

Деякі західні аналітики помилково припускають, що це є інформаційною кампанією України. Мовляв, у такий спосіб Володимир Зеленський хоче чинити тиск на Захід, аби збільшити надання Києву зброї. У ISW спростували це, заявивши, що такі дані не відповідають дійсності.

Коли Росія може вдруге напасти на Північ України

Водночас повторне широкомасштабне російське вторгнення з Білорусі малоймовірне цієї зими, але це можливість, до якої слід ставитися серйозно. Самі ж російські військові блогери говорять про зимово-весняний період.

Попереджувальний прогноз ISW від 15 грудня щодо можливого російського наступу на північ України взимку 2023 року залишається найгіршим сценарієм. Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий,

– мовиться у звіті.

Там зауважили, що самі білоруські сили без підтримки Росії навряд чи становлять загрозу.

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