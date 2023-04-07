Шаблонна риторика та фальшиві заяви: в ISW проаналізували зустріч Лукашенка й Путіна в Кремлі

Російський та білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели чергову зустріч в Москві 5 та 6 квітня. Путін зосередився на на зміцненні економічного контролю Росії над Білоруссю.

Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, що диктатори обговорювали інтеграцію в Союзну державу. Тобто Росія все більше поглинає Білорусь.

До речі Я в цьому питанні радикал, – Лукашенко зробив дивну заяву про ядерку на зустрічі з Путіним

Шаблонні заяви диктаторів

Путін та Лукашенко 5 квітня зустрілись тет-а-тет, а 6 квітня взяли участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави. Там обговорювали питання союзної інтеграції в безпеці, економіці, обороні, культурі та гуманітарній сфері.

Путін заявив, що чиновники виконали 74% союзних програм. Говорив про створення єдиної системи непрямих податків, заходи для формування загальних стандартів для промисловості обох країн, а також про уніфікацію білоруського та російського торговельного законодавства.

Ухилення від санкцій

Не обійшлось без теми заміщення імпорту. Аналітики зазначають, ймовірно, це потрібно, щоб пом'якшити санкції Заходу.

Кремль докладає багаторічних зусиль, щоб включити елементи оборонно-промислової бази Білорусі. Обидві держави, напевно, використовують зусилля щодо економічної інтеграції Союзної держави, аби посилити свої поточні заходи щодо ухилення від санкцій.

Лукашенко не хоче ще більше втягувати Білорусь у війну

Лукашенко виступив із шаблонною риторикою. Його заяви вказують на те, що диктатор не має наміру далі втягувати Білорусь у військові дії Росії.

Лукашенко заявив, що НАТО начебто цілеспрямовано нарощує сили вздовж кордонів Союзної держави, а також, що Захід розв’язав інформаційну, політичну та економічну війну проти Білорусі та Росії.

Раніше Лукашенко використовував таку риторику, намагаючись виправдати опір тиску Кремля. Він стверджував, що Білорусь має захистити західний фланг Союзної держави.