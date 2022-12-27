В ISW прокоментували чергову ротацію у вищому командуванні Росії

Російського офіцера, пов'язаного з групою "Вагнера", призначили командувачем Західного військового округу Росії. Йдеться про генерал-лейтенанта Євгена Нікіфорова.

У звіті ISW зазначається, що новий командир Західного військового округу Росії також управляє військами в Україні зі штабу у Воронезькій області.

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Що відомо про Нікіфорова

У повідомленні йдеться, що Никифоров змінив генерал-полковника Сєргєя Кузовлєва на посаді командувача Західного військового округу (листопад – грудень 2022 року).

Аналітики ISW також зазначають, що Нікіфоров є членом альянсу, сформованого командувачем ЗС Росії в Україні генералом армії Сєргєєм Суровікіним і власником приватної військової компанії "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Пригожин уклав альянс із Суровікіним і що Пригожин та Суровікін є суперниками міністра оборони РФ Сергія Шойгу,

– йдеться у звіті.

Військові експерти повідомляють, що Нікіфоров має попередній досвід командування елементами групи "Вагнера" на Донбасі з 2014 до 2015 року. Зокрема, він причетний до знищення українського транспортного літака Іл-76.

Розслідування Bellingcat показало, що засновник "Вагнера" Дмітрій Уткін доповідав Нікіфорову, серед інших співробітників російської військової розвідки, коли Нікіфоров був начальником штабу 58-ї загальновійськової армії Росії в 2015 році. Розслідування СБУ встановило, що 14 червня 2014 року Никифоров наказав Уткіну та його групі "Вагнера" знищити український транспортний літак Іл-76.

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