Новорічні вітання Путіна та Пригожина: в ISW розповіли про неочікувані симпатії пропагандистів

Кремлівський диктатор для новорічного привітання використав нетрадиційний для себе фон. Замість Кремля, параноїк-Путін оточив себе масовкою акторів-"військовослужбовців".

Американські аналітики інституту вивчення війни проаналізували новорічні привітання кремлівського диктатора та засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Зазначають, що навіть в Росії скептично ставляться до відеозвернення президента.

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Як в Росії відреагували на новорічне привітання Путіна

Інсценізоване новорічне звернення російського президента ЗМІ сприйняли з критикою. Крім того, кілька російських військових блогерів підсилили цю критику в соціальних мережах.

Мова йде про використання Путіним масовки "перевірених" акторів. Ба більше, на відео видно, що кремлівський диктатор фізично не знаходився поряд зі своїм фоном.

Ймовірніше за все, російський президент знімався на хромакеї, а відео з ним наклали на акторів, які стоять позаду нього. В ISW стверджують, що це може означати, що Путін "не на зв'язку".

Гіркін порівняв Путіна і Пригожина

Російські військові блогери були в захваті від появи Пригожина на передовій під час новорічних свят.

Колишній командир бойовиків Ігор Гіркін провів пряме порівняння між Путіним і Пригожиним. Він заявив, що не коментуватиме виступ Путіна, але "Пригожин вирішив боротися з бюрократією та корупцією і виступив із сенсаційною новорічною промовою".

Нагадаємо, що Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Російські ЗМІ подали це як вшанування пам'яті "героїв". На кадрах з місця, де зберігають тіла "200-х" вагнерівців, видно, що Пригожин пройшовся повз тіла, демонстративно перехрестився і видав, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".

Такими діями засновник ПВК "Вагнера" продовжує наполягати на юридичному визнанні та домагається посилення легітимізації для своєї військової компанії. Хоча приватні військові компанії є незаконними в Росії.

У своєму відеозверненні Пригожин звинуватив бюрократів у нарузі над пам'яттю загиблих, ставлячись до них, як до предметів у поліетиленових пакетах. 1 січня Пригожин публічно відвідав кладовище і меморіал Вагнера та головну базу вагнерівців в Краснодарському краї.

Під час візиту він подарував своїм бійцям "нову розробку" в озброєнні – кувалду з надписом "З Новим роком 2023". Можна подумати, що Пригожин передивився кінострічок про війни в минулих століттях, де такі "розробки" були ефективними в битві.

Однак, ймовірно, кувалду використовуватимуть як засіб для катувань чи знаряддя для вбивства. Зауважимо, що раніше в Росії таким чином стратили військового ПВК "Вагнер", який повернувся з полону ЗСУ.