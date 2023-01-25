В ISW спрогнозували, як вплине надання Заходом танків Україні на хід війни
Джерело:ISW
Надання Україні сучасних бойових танків допоможе українським захисникам завдати російським окупантам поразки та звільнити захоплену територію.
В актуальному звіті Інституту вивчення війни ISW наголосили, що постачання танків дозволить ЗСУ посилити механізовані бойові дії.
Увага Не лише Німеччина: хто планує передати Україні танки Leopard
Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими військовими та звільнення території України,
– відзначають в ISW.
Раніше аналітики зазначали, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступних операцій.
А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.
Затягування передачі танків Україні: головне
- Під час нового Рамштайну союзники так і не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- У Євросоюзі звинуватили Німеччину у блокуванні передачі Україні танків Leopard і закликали негайно ухвалити рішення. Берлін попередили, що Росія може виграти війну, якщо рішення не буде прийнято найближчим часом.
- Водночас Варшава розглядала створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків. А Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.
- Вчора ввечері видання Spiegel повідомило, що Німеччина таки узгодила надання танків. Мова йде як мінімум про одну компанію Leopard 2.
- На сайті Бундесверу оприлюднили анонс розгляду питання передачі німецьких танків Leopard Україні на середу, 25 січня. Отже, офіційно оголосили рішення можуть уже завтра.