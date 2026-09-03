15 разів ставив терміни захоплення Донеччини – і кожен раз провал: в ISW розкрили брехню Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни спростували заяви Володимира Путіна про нібито неминучу військову перемогу Росії та швидке просування окупаційних військ в Україні. Дані з відкритих джерел свідчать, що висловлювання очільника Кремля абсолютно відірвані від реальної ситуації на полі бою.

Про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У чому полягає невідповідність між заявами Путіна та реальністю?

Під час пресконференції 1 вересня російський диктатор заявив, що захоплення Донецької області відбувається за планом, а війська Росії у серпні нібито захопили 15 населених пунктів площею 270 квадратних кілометрів.

Проте розвідка за відкритими джерелами підтверджує окупацію лише 90,35 квадратного кілометра за весь місяць, що суттєво менше за показники серпня 2025 року, коли росіяни захопили 505,55 квадратного кілометра. Водночас Сили оборони України під час контрнаступальних операцій звільнили щонайменше 129,81 квадратного кілометра території лише за серпень.

Путін встановив щонайменше 15 окремих термінів для захоплення російськими військами всієї Донецької області, жодного з яких російські війська не дотрималися,

– підкреслюють аналітики.

Фейкові "перемоги" Кремля та реальні дані з фронту

Очільник Кремля також стверджував про нібито захоплення Святогірська, однак це спростовується наявними доказами. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року російські підрозділи перебували на відстані до 13 кілометрів від міста, а нинішня лінія оборони країни-агресорки пролягає ще далі через триваючі контрнаступальні дії українських сил поблизу Лимана.

Спростовано й інформацію про захоплення Козачої Лопані на північ від Харкова, про що українські посадовці офіційно заявили 2 вересня. За даними аналітиків, окупанти присутні лише на близько 13 % території цього населеного пункту.

Крім того, безпідставними виявилися заяви про нібито оточення 13 українських батальйонів чисельністю близько 5000 військовослужбовців на східному березі Оскільського водосховища.

ISW не виявила доказів присутності російських сил у зазначеному районі, не кажучи вже про оточення великих українських сил,

– зазначається у звіті.

Спроба Путіна виправдати викривлені доповіді військових

Аналітики зазначають, що російський диктатор намагається представити себе обізнаним військовим лідером, стверджуючи, що отримує інформацію з різних джерел і має об'єктивне сприйняття.

Така поведінка свідчить про те, що Путін усвідомлює наявність у суспільстві та серед військових блогерів розуміння того, що оцінки вищого командування Росії є значно завищеними й викривленими.

Попри зростання темпів просування військ Росії у серпні 2026 року, загарбники не змогли здійснити оперативний маневр чи прорвати українську оборону.

При цьому ціна мінімальних просувань залишається вкрай високою: росіяни зазнають у середньому 340 втрат на квадратний кілометр захопленої або інфільтрованої території та 465 втрат на квадратний кілометр остаточно захопленої землі.

До слова, із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 492 350 солдатів. Серед оновлених даних про втрати станом на 3 вересня – розтрощені літак і гелікоптер, а також понад 1000 ліквідованих окупантів.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як повідомлялося раніше на нашому сайті, у 14-му армійському корпусі ЗСУ також прямо спростували заяви Путіна про захоплення Козачої Лопані, підкресливши, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Військові експерти пояснюють такі висловлювання диктатора багаторівневою системою спотворених доповідей всередині російського командування.