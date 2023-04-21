Чому звільнили командувача Авакянца та як Кремль цурається бойовиків з ТОТ: аналіз ISW

Нещодавно стало відомо, що Кремль понизив у посаді командувача Тихоокеанського флоту Сергія Авакянца на тлі раптової перевірки боєготовності. Однак за такими кадровими змінами стоїть зовсім не вік російського генерала.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Посіпака Путіна Юрій Трутнєв оголосив про "призначення" Авакянца до штабу, який керує російськими центрами військово-спортивної підготовки нібито через поважний вік (65 років).

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Чому Авакянца понизили

Укладачі звіту кажуть, що пониження Авакянца на посаді не було пов'язане з його старістю. До слова, кілька російських генерал-офіцерів служать в збройних силах країни-агресорки й після 65 років.

Російські ЗМІ, своєю чергою, припускають, що командувачем Тихоокеанського флоту може стати адмірал Балтійського флоту Віктор Ліїна, а Балтійського – заступник начальник Генштабу віцеадмірал Володимир Воробйов.

Аналітики наголошують, що Кремль заплановано понизив Авакянця зі старшого оперативного командувача до військового бюрократа, попри те, що російські чиновники представили цю зміну як нове "призначення".

Пониження Авакянца може бути пов'язане з поганою дією морської піхоти Тихоокеанського флоту навколо Вугледара з початку 2023 року. Авакянцу не вдалося провести широкомасштабні навчання в Тихому океані,

– йдеться у повідомленні.

Російські військові чиновники виступають за те, аби на посаду Авакянца призначили молодших керівників.

Кремль не вважає бойовиків з ТОТ "своїми"

20 квітня російська Держдума прийняла закон, який надає членам народного ополчення Донецької та Луганської областей ("ДНР" і "ЛНР") статус ветеранів. Цікаво, що бойовики можуть подавати заяву на обрання до ПВК або іншого нерегулярного персоналу, однак законом такі угрупування не визнають.

"Закон надає статус ветерана членам збройних формувань "ДНР" і "ЛНР", які воювали після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році, а також особовому складу, який служив у невизначених організаціях, які "сприяють виконанню завдань збройних сил Росії" в Україні", – йдеться в документі.

Мер Мелітополя Іван Федоров роз'яснив, що Кремль таким законом визнає, що бойовики з квазіреспублік – люди другого сорту.

"Пряники для колаборантів на ТОТ закінчилися. Тепер, щоб отримувати 30 срібників, мало зрадити Україну. Треба ще довести, що "за Росію був завжди". "Перша ластівка" стосується зрадників у погонах", – пише Федоров.

Тобто, щоб отримати російську військову пенсію, найманцям треба буде ще довести, що вони не воювали в АТО.