Росія має проблеми з поповненням армії, – ISW

Все менше росіян хочуть вступати до лав окупаційної армії та воювати проти України. Через проблеми з набором міноборони Росії планує ускладнити звільнення призовників зі служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Міняють свої сухпайки: голодні російські солдати блукають селами та шукають нормальні харчі

Росія стикається з новими проблемами

Росія не проводить примусовий призов у запас, і це рішення продовжують виправдовувати офіційні особи. Це відбувається навіть попри ознаки того, що армія країни-агресорки намагається набрати достатню кількість нових кадрів для заміни високих втрат у війні.

До прикладу, голова комітету Держдуми Андрєй Картаполов поширює наратив, що у Росії немає потреби проводити призов у запас, оскільки вона "має перевагу на полі бою". Інший російський посадовець Віктор Соболєв стверджував, що мобілізація лише "погіршить ситуацію", оскільки на передову буде відправляти людей без попереднього військового досвіду чи спеціальних навичок.

Перший заступник голови комітету з оборони Андрєй Красов також заявив, що мобілізація непотрібна. За його словами, російські військкомати "успішно комплектуються новими кадрами". Аналітики вважають, що російська влада поширює ці тези, аби заспокоїти громадян щодо того, чи може бути примусовий призов у запас.

Втім, російському командуванню важко набирати достатню кількість нових військовослужбовців. Нині щомісячний набір до лав окупаційної армії настільки низький, що не перекриває місячні втрати Росії. Крім того, аналітики ISW наголосили, що країна-агресорка не виконує плани щодо набору громадян, які добровільно готові воювати проти України.

Через це міноборони Росії пропонує внести правки щодо перекласифікації деяких захворювань, хвороб і розладів для призовників і тих, хто підписує контракти на військову службу.

Міноборони Росії запропонувало перекласифікувати сифіліс, гіпертонію, атрофію центральної нервової системи, шкірні захворювання, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров'ям у більш легкі захворювання, які не звільняють від служби,

– повідомили в ISW.

Відтак, ця пропозиція ускладнить отримання призовниками звільнень від служби з медичних причин, а також ускладнить процедуру звільнення мобілізованих осіб і військовослужбовців, які підписали контракт на військову службу.