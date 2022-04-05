Італія та Данія також висилають російських дипломатів

Ще дві європейські країни висилають російських дипломатів. Італія – 30, а Данія – 15 працівників посольств окупантів.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ Італії та Данії. Відповідні рішення прийняли уряди цих європейських держав.

Читайте також: Посол Литви повертається до Києва: натомість із Росією комунікацію зменшили

Вислання російських дипломатів з Італії

В МЗС Італії зазначили, що такі дії вжиті з погодженням з іншими європейськими та євроатлантичними партнерами. Таку необхідність пояснюють з причин, пов'язаних з італійською національною безпекою, яка виникла внаслідок невиправданої агресії проти України з боку Російської Федерації.

Генеральний секретар міністерства закордонних справ посол Етторе Секі сьогодні вранці викликав посла Російської Федерації в Італії Сергєя Разова, щоб повідомити його про рішення уряду Італії вислати 30 російських дипломатів, які перебувають на службі в посольстві як "personae non gratae",

– заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

Вислання російських дипломатів з Данії

У МЗС Данії зазначили, що посла Росії викликали до відомства, щоб повідомити, що уряд ухвалив рішення про вислання 15 співробітників російської розвідки, які працюють в посольстві Росії в Копенгагені. У них буде 14 днів, щоб залишити Данію.

"За останні тижні картина європейської безпеки різко змінилася. Цим рішенням ми посилаємо Москві чіткий сигнал, що ми не погоджуємось з тим, що офіцери російської розвідки шпигують на данській землі. Вони становлять загрозу для нашої національної безпеки, яку ми не можемо ігнорувати", – зазначив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

Він додав, що Данія не хоче розривати дипломатичні відносини з Росією. Тому російський посол і решта посольства депортовані не будуть.

Хто ще вислав російських дипломатів

Напередодні МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни 40 співробітників посольства РФ. Потім про висилку 35 російських дипломатів оголосила і Франція. Польща, Бельгія, Чехія, Нідерланди, Болгарія, Північна Македонія, та Ірландія також вислали російських дипломатів.