Італія допоможе у відновленні драмтеатру в Маріуполі, який розбомбили окупанти
17 березня 2022 , 20:46Читать новость на русском
Джерело:твітер Даріо Франческоні
Російські війська побачили загрозу у Драматичному театрі в Маріуполі та зруйнували його надважкою бомбою. Відновити театр обіцяє допомогти Італія.
"Театри всіх країн належать всьому людству"
Італійський уряд погодився допомогти Україну відбудувати драмтеатр у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти. Про це заявив міністр культури Італії Даріо Франческоні.
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Він напивас у твітері, що італійський уряд схвалив пропозицію запропонувати Україні допомогу у відновлення театру.
Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству,
– написав Франческоні.
Окупанти зруйнували театр у Маріуполі: коротко
- У середу, 16-го березня, окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя. Там перебувало близько сотні людей.
- На щастя, бомбосховище витримало удар. За повідомлення МВС, основна частина людей – жива.
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