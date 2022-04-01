Італія та Іспанія обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від Росії

Європейські країни поступово готуються відмовитися від російських енергоресурсів. Глави урядів Італії та Іспанії вже обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від Росії.

Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу

Глава уряду Італії Маріо Драгі обговорив з іспанським колегою Педро Санчесом ідею будівництва газопроводу до Іспанії. Розмова відбулася у контексті планів Європи відмовитися від російського газу.

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Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також і насамперед для водню завтра,

– сказав Драгі.

Італійський прем'єр додав, що 30 – 40% російських запасів можна замінити відразу. Натомість відмовитися від решти частки, за його словами, буде набагато складніше.

Маріо Драгі сказав, що комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу.

Італія хоче збільшити імпорт зрідженого газу

На фоні поступової відмови Європи від російських енергоресурсів Італія прагне збільшити імпорт зрідженого природного газу.

Країна має трубопроводи, що ведуть до Алжиру, Лівії та Азербайджану. В Італії вважають, що імпорт газу з цих країн знизить залежність від Росії.

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