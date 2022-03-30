Італія конфіскувала Maybach російського олігарха Усманова: його вартість – 600 тисяч євро

Податкова поліція Італії конфіскувала броньований Mercedes Maybach. Елітний автомобіль, вартість якого становить 600 тисяч євро, належить російському підсанкційному олігарху Алішеру Усманову.

Видання The Times нагадало, що Усманов, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та країн-членів Євросоюзу, придбав свій п’ятитонний броньований Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинії у 2018 році.

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Що відомо про втрати олігарха

Maybach, який конфіскувала італійська влада, відрізняється від інших авто підвищеним рівнем безпеки та захищає водія та пасажирів від різних сценаріїв нападу. Представники компанії Mercedes розповіли, що автомобіль має одну суцільну панель підлоги в поєднанні з броньованим покриттям і може протистояти вибуху двох ручних гранат.

У салоні автомобіля є спеціальна кнопка, яка вмикає попереджувальний сигнал, а домофонна система з гучномовцем дозволяє пасажирам спілкуватися із зовнішнім світом. Також у цій моделі вмонтовано внутрішню подачу повітря на випадок газових атак, а шини автомобіля спроєктовані таким чином, щоб продовжувати поїздку навіть у спущеному стані.

Варто зазначити, що це вже не перша втрата олігарха, пов'язана із санкціями проти Росії. Нещодавно Усманов, якому належав титул "найбагатшої людини у Великій Британії", втратив віллу вартістю 17 мільйонів євро на Сардинії та шість компаній з активами на суму 66 мільйонів євро.

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