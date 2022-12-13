Сенат Італії схвалив постачання Україні зброї у 2023 році

Верхня палата парламенту Італії схвалила резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року, яку напередодні представив уряд країни. Рішення було ухвалене переважною більшістю голосів.

Відповідну резолюцію представив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який є членом партії "Брати Італії" – правої партії нової прем'єр-міністерки країни Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України. Рішення підтримали 143 сенатори, водночас 29 – проголосували проти й 1 сенатор утримався.

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Італія надаватиме Україні допомогу упродовж усього 2023 року

Окрім того, майже такою ж кількістю голосів члени Сенату Італії підтримали дві резолюції опозиційних Демократичної партії та блоку "Дія!", які закликають до продовження військової допомоги нашій державі. Тоді як резолюцію лівих та "зелених" щодо припинення постачання Україні зброї було відхилено.

Отже, ухвалене рішення означає, що Італія надаватиме Україні військову техніку та озброєння для боротьби з російськими загарбниками упродовж усього 2023 року без необхідності окремої згоди італійських законодавців.

Надання Києву допомоги відбуватиметься на основі декрету, підтриманого італійським урядом на початку грудня. У такий спосіб військова допомога від Риму в наступному році залишиться незмінною. Фактично в Італії продовжили рішення уряду колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі, термін якого завершується 31 грудня цього року.

що після вторгнення Росії в Україну адміністрація Маріо Драгі запровадила заходи, які дозволили відправляти зброю нашій країні, не запитуючи дозволу парламенту на кожну поставку.

Що важливо, наприкінці цього року або на початку наступного італійський уряд може виділити 6-й пакет оборонної допомоги нашій державі. Зокрема до нього можуть ввійти системи ППО, які просить Україна і ракети до них.

В Італії сказали, коли припинять допомогу нашій країні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Рим припинить постачати зброю ЗСУ, коли Київ та Москва розпочнуть процес мирних переговорів. За його словами, рано чи пізно це має статися.

Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно припиниться, і вона припиниться, коли ми проведемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося,

– зауважив міністр оборони Італії.

У Римі все ще сподіваються на мирні переговори між Україною та країною=агресоркою. Втім, наразі немає передумов для цього процесу.