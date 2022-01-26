Італія посилить східний фланг НАТО через загрозу з боку Росії

Міністр оборони Італії пригрозив Кремлю "серйозними наслідками" у разі агресії проти України. Водночас уряд країни готовий активніше долучатися до розв'язання конфлікту.

Італія готова відправили свої війська у Східну Європу

Італія братиме активну участь у посиленні східного флангу НАТО. Про це Лоренцо Гуеріні заявив 26 січня.

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Міністр зазначив, що Італія посилила своїми сучасними літаками авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована майже на кордоні з Україною.

Крім цього, урядовець зазначив, що командування НАТО підготувало спеціальний план на випадок загострення ситуації біля України. Якщо загроза не спаде, то у ньому візьмуть участь й італійські військовослужбовці.

Наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки,

– сказав Гуеріні.

Він зазначив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тому пріоритетом є конструктивний діалог.

НАТО відправляє техніку у Східну Європу

На тлі можливої ескалації НАТО 24 січня вирішило відправити свої винищувачі та кораблі у Східну Європу. До цього долучаться Іспанія, Франція, Нідерланди, Данія та Литва.

Однак генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що бойові підрозділи в Україні розміщувати не будуть. На думку політика, Кремль може стримати посилення військової присутності у Східній Європі.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Повний текст публікації посольства України в Італії у фейсбуці:

26 січня цього року міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні повідомив, що італійський уряд готовий більш активно долучитись до розв'язання ситуації, яка виникла у зв'язку із загостренням на українсько-російському кордоні. "З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль", – повідомив міністр.

Зокрема, Гуеріні відзначив, що сучасними італійськими літаками було посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована майже на кордоні з Україною. Крім цього, міністр зазначив, що командування НАТО підготувало спеціальний план на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні за участі італійських військовослужбовців й у разі, якщо незабаром криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у східноєвропейський регіон.

При цьому міністр зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, а відтак пріоритетом залишається конструктивний діалог. "При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", – зазначив Гуеріні.