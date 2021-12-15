Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Влада Італії заборонила виїжджати навіть вакцинованим туристам з України. Все через поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Відповідне рішення ухвалили 14 грудня. Зокрема ввели обмеження для громадян України.

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Італія ввела обмеження навіть для вакцинованих туристів з України

Італія заборонить в'їзд навіть для вакцинованих туристів з України, які приїжджають з "необов'язковою" метою.

Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в'їзд для більшості пасажирів,

– мовиться у повідомленні.

В'їзд дозволять тільки для:

громадян Італії чи держав Євросоюзу;

членам родин або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії;

а також тим, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Проте навіть для них діятиме 10-денний карантин після прибуття в Італію. Причому він буде обов'язковим, незалежно від вакцинації.

Нові обмеження почнуть діяти вже в ніч на 16 грудня та триватимуть, як мінімум, до 31 січня 2021 року.

До речі, з 16 грудня всім мандрівникам, навіть вакцинованим, потрібно мати негативний тест на COVID-19.

13 грудня Велика Британія заявила про смерть від штаму коронавірусу Омікрон . Це перший смертельний випадок з часу виявлення нового штаму. Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що летальних випадків не було.

Коротко про останні обмеження у світі через штам коронавірусу Омікрон

Україна вирішила посилити каранинні обмеження через штам коронавірусу Омікрон. Обмеження ухвалили з 3 грудня.

Нові заборони стосуються громадян кількох країн Африки та іноземців, які перебували на їхній території не менше 7 днів за останні 2 тижні. До переліку внесли Південно-Африканську Республіку, Ботсвану, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні, Мозамбік, Малаві.

Швейцарія також запровадила 10-денний карантин для тих, хто подорожує з країн, де вже виявили цю інфекцію. Але виняток зробили тільки для футболістів. Все через штам Омікрон.

Також обмеження ввела Польща. Там нові правила запровадили з 6 грудня. Проте невідомо, про які саме обмеження мовиться. Проте вони точно стосуватимуться невакцинованих проти коронавірусу.

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