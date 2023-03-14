Італія звинуватила ПВК "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи

Італійський уряд заявив, що російські найманці з ПВК "Вагнера" стоять за збільшенням кількості човнів з мігрантами, які намагаються перетнути центральне Середземне море в рамках стратегії Москви щодо помсти державам, які підтримують Україну.

"Вагнерівці" реалізують гібридну війну. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

До речі Біля узбережжя Італії розбився човен з мігрантами: кількість жертв зросла, серед загиблих – діти

ПВК "Вагнера" звинуватили у причетності до міграційної кризи

Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експоненціальне зростання міграційного явища, що відходить від африканських берегів, також незначною мірою, є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує підрозділ "Вагнера", використовуючи свою значну вагу в деякі африканські країни,

– наголосив Гвідо Крозетто.

У своєму телеграм-каналі засновник ПВК "Вагнера" Пригожин, звичайно ж, заперечив усі звинувачення та заявив: "Ми не маємо уявлення про те, що відбувається з мігрантською кризою, нас це не хвилює". Потім він використав низку лайливих слів, аби описати Крозетто та закликати його звернути увагу на свою країну.

Близько 20 000 людей прибули до Італії цього року, порівняно з 6100 за той самий період 2022-го. Про це свідчать дані міністерства внутрішніх справ. Проблема міграції посилює тиск на правий уряд.

Зауважимо, що в операції звинувачують війська "Вагнера" одразу у кількох африканських країнах. Зокрема, Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці. Російські найманці стоять за збільшенням кількості човнів з мігрантами, які намагаються перетнути центральне Середземне море.

Дивіться також ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять

Італійський міністр закликав союзників з НАТО допомогти

Крозетто також закликав союзників по НАТО допомогти Італії протистояти зростанню кількості мігрантів. "Атлантичний альянс стає сильнішим, якщо також розділяються проблеми, що виникають внаслідок колективного вибору, але він ризикує розколотися, якщо країни, найбільш схильні до різного роду репресій, залишаться на самоті", — сказав він.

Подібні зауваження також надійшли від очільника МЗС Антоніо Таяні. Зокрема, під час візиту до Ізраїлю міністр розповів агентству новин ANSA про занепокоєння через те, що багато мігрантів прибули з районів, "підконтрольних групі "Вагнера".

До речі, у неділю один з човнів перекинувся після відпливу з Лівії. Благодійна організація Alarm Phone звинуватила Італію в тому, що вона не надіслала свою берегову охорону, попри те, що в суботу її неодноразово сповіщали, що човен у біді.