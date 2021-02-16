Потужна лава та висока хмара диму: в Італії знову прокинувся вулкан Етна – фото, відео

На італійському острові Сицилія 16 лютого знову прокинувся вулкан Етна. Через це свою роботу припинив міжнародний аеропорт Катанії.

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу та сильним потоком лави.

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Чергове виверження вулкану Етна

Національний інститут геофізики та вулканології зафіксував підвищення вулканічної активності о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).

Джерело підземних поштовхів перебуває на глибині приблизно 2 900 – 3 000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.

Місцевий аеропорт припинив роботу

Через виверження вулкану аеропорт Катанії припинив свою діяльність.

Кризовий відділ летовища прийняв таке рішення, бо стовп диму та попелу, який викидає кратер, має висоту понад 1 кілометр, а темрява не дозволяє гарантувати безпеку польотів.

Що відомо про вулкан Етна? Це – найактивніший вулкан у Європі, розташований на східному узбережжі Сицилії. Його висота постійно змінюється через виверження та викиди. Згідно з різними даними, вона становить від 3 326 до 3 350 метрів.

18 січня один з кратерів вулкана Етна вже вивергав лаву. У наступні дні активність вулкану продовжувала зростати.

Виверження вулкану Етна: дивіться відео