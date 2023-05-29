В Італії затонув туристичний човен, є загиблі: відома причина трагедії

На півночі Італії перекинувся туристичний човен. Це трапилося через погані погодні умови – над озером почався шторм, який потім переріс в невеликий ураган. У той момент на судні перебували близько 25 людей.

За даними італійських ЗМІ, на судні, пасажири якого святкували день народження, перебували громадяни Великої Британії, Італії та Ізраїлю. П'ятьох постраждалих після інциденту доправили до лікарні. –

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Що відомо про аварію на італійському судні

Трагедія трапилася ввечері 28 травня. Туристи орендували 16-метрове судно і відправилися на ньому у подорож озером Маджоре. Це озеро розташоване на південній стороні Альп, і там часто відпочивають туристи з Швейцарії та Італії.

Аттіліо Фонтана, президент регіону Ломбардія, підтвердив, що "дуже серйозний інцидент" трапився через погану погоду. Негода почалася ще за кілька днів до відправлення човна, і місцеві синоптики попереджали про можливі шторми.

Де на карті розташоване озеро Маджоре

Коли човен перекинувся між містами Сесто-Календе та Арона, усі пасажири опинилися у воді, а саме судно швидко затонуло. На допомогу відпочивальникам відправили гелікоптер та ртувальників-водолазів, проте чотирьох людей врятувати не вдалося. Ще п'ятьох згодом доправили до лікарні.

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