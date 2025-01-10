Жінку затиснуло в автівці, а син – дивом вижив: в Італії в жахливій ДТП загинула українка

В Італії 6 січня сталася смертельна ДТП. Жінка, яка була за кермом, опинилися затиснутою в автівці й померла на місці від отриманих травм, а її 12-річний син дивом вижив, хоча й отримав чимало травм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BresciaToday.

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Деталі моторошної аварії за участі українки

У муніципалітеті Брешія, що у північній частині Італії, сталася жахлива аварія. Так, 6 січня автомобіль Volkswagen Polo виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з молоковозом. 45-річна жінка, яка була за кермом, загинула від отриманих травм на місці зіткнення. У салоні автівки також був її 12-річний син – він отримав численні травми.

Ймовірно, жінка не впоралася з керуванням. Свідки кажуть, що автівку раптово занесло, вона виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Від лобового зіткнення автівку сильно пошкодило і зім'яло, а водійка буквально була затиснута металом понівеченого транспорту.

Наразі поліція Італії встановлює всі деталі аварії. Офіційно відкрито кримінальне провадження. Водія молоковоза вже перевірили на факт алкогольного сп'яніння. Експертизи підтвердили, що чоловік був тверезим за кермом.

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Згодом в італійській пресі повідомили, що жертвою трагедії стала українка – 45-річна Оксана Литвинова, родом з Хмельницької області. Вона багато років жила у Брешії й зранку 6 січня разом з сином Крістіаном виїхала у справах.

Відомо, що син Оксани отримав численні травми. Рятувальникам вдалося деблокувати хлопчика з понівеченої автівки, його відразу госпіталізували. Нині 12-річний Крістіан перебуває на лікуванні. За словами медиків, його реабілітація триватиме щонайменше 1,5 місяця.

Оксану Литвинову вже провели в останню путь. Церемонія прощання з українкою відбулася 10 січня. Як говорять друзі та рідні загиблої, жінка була соціальним та медичним працівником. Оксана багато працювала у лікарнях, доглядала людей похилого віку, працювала у відділенні інтенсивної терапії.

Оксана дуже добра, дуже чуйна до чужого лиха, багато хто її пам'ятає у громаді Сорренто, і люди дуже засмутились, коли дізнались про її загибель,

– розповіла знайома Оксани.

Окрім 12-річного сина Крістіана, в українки залишилася 27-річна донька Юлія. Нині вона опікується молодшим братом і дуже тяжко переносить втрату найріднішої людини.

У ЗМІ додають, що батьки Оксани Литвинової нині живуть у Хмельницькому.