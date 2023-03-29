В Італії горить хімічний завод: моторошне відео

В італійському муніципалітеті Сан-П'єтро-Мозеццо 29 березня спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі. На місці пожежі працюють пожежники та 118 карет швидкої допомоги.

З промислової зони на кордоні зі столицею провінції Новара підіймався дуже високий стовп чорного диму і були чутні вибухи. Промислову зону Сан-П'єтро-Мосеццо евакуювали через ризик нових вибухів.

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Людей евакуювали з промислової зони

На цей момент інформації про загиблих і постраждалих немає.

Дивіться відео пожежі на хімічному підприємстві в Італії

"Пожежа, яка спалахнула сьогодні вранці на підприємстві в Сан-П'єтро-Мосеццо, все ще триває", – сказав мер Новари Алессандро Канеллі.

За його словами, ситуація знаходиться під контролем пожежників, але піднявся стовп диму, який може створити ризики з точки зору навколишнього середовища та здоров'я.

Громадянам рекомендується тримати вікна закритими, поки не будуть отримані результати аналізів, які необхідно буде зробити щодо впливу пожежі. Також людям радять залишатися вдома.

"Рекомендація тим більше стосується шкіл і навчальних закладів міста: важливо, щоб діти залишалися в класі із закритими вікнами", – заявив Канеллі.

Відео пожежі в Італії

Пожежа спалахнула на підприємстві Kemi

Італійське видання Ansa уточнює, що пожежа спалахнула на підприємстві Kemi, яке займається обробкою хімічних розчинників у промисловій зоні.

Командир місцевої поліції Новари повідомив журналістам, що вогонь "практично приборкано". Однак хмара чорного диму все ще залишається.

Тридцяти працівникам, які були присутні на підприємстві, коли спалахнула пожежа, вдалося врятуватися.