В Італії привели до присяги новий уряд на чолі з Маріо Драґі: відео

У суботу, 13 лютого, новий уряд Італії привели до присяги. Його очолив ексглава Європейського центрального банку Маріо Драґі.

Участь у церемонії взяв президент Серджо Маттарелла. Новий уряд сформували 23 міністри. Серед них 9 – без портфеля.

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Перше засідання Ради міністрів під головуванням Драгі відбулося у Палаццо Кіджі. Очільник уряду наголосив, що його пріоритетом буде захистити країну.

Які міністри залишилися зі "старого" уряду

Луїджі Ді Майо – міністр закордонних справ;

Лучана Ламорджезе – міністерка внутрішніх справ;

Роберто Сперанца – міністр охорони здоров'я;

Даріо Франческіні – міністр культури;

Лоренцо Гуеріні – міністр оборони.

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