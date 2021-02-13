В Італії привели до присяги новий уряд на чолі з Маріо Драґі: відео

У суботу, 13 лютого, новий уряд Італії привели до присяги. Його очолив ексглава Європейського центрального банку Маріо Драґі.
Джерело:ansa.it
Участь у церемонії взяв президент Серджо Маттарелла. Новий уряд сформували 23 міністри. Серед них 9 – без портфеля.
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Перше засідання Ради міністрів під головуванням Драгі відбулося у Палаццо Кіджі. Очільник уряду наголосив, що його пріоритетом буде захистити країну.
Які міністри залишилися зі "старого" уряду
- Луїджі Ді Майо – міністр закордонних справ;
- Лучана Ламорджезе – міністерка внутрішніх справ;
- Роберто Сперанца – міністр охорони здоров'я;
- Даріо Франческіні – міністр культури;
- Лоренцо Гуеріні – міністр оборони.
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Відставка уряду в Італії: що відомо
- Минулий уряд очолював Джузеппе Конте.
- Коли Євросоюз виділив Італії гроші для боротьби з наслідками коронавірусу, між Конте та експрем'єром Маттео Ренці спалахнув скандал.
- Це призвело до того, що партія Ренці Viva Italia покинула ряди керівної коаліції.
- 26 січня Конте оголосив про відставку.