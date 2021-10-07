В Італії прокинувся вулкан Стромболі: моторошні фото й відео з місця виверження

На півночі від Сицилії, що в Італії, прокинувся вулкан Стромболі. Спочатку місцеві мешканці почули вибух, а згодом почалось виверження.

Це трапилось 6 жовтня орієнтовно о 14:17. Згодом один з кратерів вулкану випустив потік лави.

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У Італії прокинувся вулкан Стромболі

На острові Стромболі, що в Тірренському морі на півночі від Сицилії, прокинувся вулкан.

У результаті вибуху трапився викид значної кількості пірокластичного матеріалу, який зачепив кілька районів на острові та дійшов до берегової лінії,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, згодом внаслідок виверження вулкану утворилася хмара попелу, яка поширилася у північно-східному напрямку.

У Італії прокинувся вулкан: дивіться відео

До речі, Стромболі – це невеликий острів в Італії з діючим вулканом. Там виверження трапляються часто, проте невеликі. Також вони помітні з різних точок острова.

На острові Стромболі прокинувся вулкан / Фото The Watchers та скриншот з відео

На італійському острові Стромболі прокинувся вулкан: дивіться на карті

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