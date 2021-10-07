В Італії прокинувся вулкан Стромболі: моторошні фото й відео з місця виверження

7 жовтня 2021 , 20:01
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Джерело:

The Watchers

На півночі від Сицилії, що в Італії, прокинувся вулкан Стромболі. Спочатку місцеві мешканці почули вибух, а згодом почалось виверження.

Це трапилось 6 жовтня орієнтовно о 14:17. Згодом один з кратерів вулкану випустив потік лави.

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У Італії прокинувся вулкан Стромболі

На острові Стромболі, що в Тірренському морі на півночі від Сицилії, прокинувся вулкан. 

У результаті вибуху трапився викид значної кількості пірокластичного матеріалу, який зачепив кілька районів на острові та дійшов до берегової лінії,
– мовиться у повідомленні. 

Ба більше, згодом внаслідок виверження вулкану утворилася хмара попелу, яка поширилася у північно-східному напрямку.

У Італії прокинувся вулкан: дивіться відео

До речі, Стромболі – це невеликий острів в Італії з діючим вулканом. Там виверження трапляються часто, проте невеликі. Також вони помітні з різних точок острова.

На острові Стромболі прокинувся вулкан / Фото The Watchers та скриншот з відео

 

На італійському острові Стромболі прокинувся вулкан: дивіться на карті

Коротко про останні виверження вулканів у світі

  • 19 вересня на острові Ла Пальме, що на Канарах, почалось виверження вулкану. Лава стікала просто в Атлантичний океан. Стихія наробила багато лиха, призвівши до евакуації населення та велетенських економічних збитків.
  • Станом на 30 вересня, вона охопила площу у 10 гектарів. Людей закликали не виходити з будинків
  • 23 вересня почалось виверження найактивнішого у Гватемалі та загалом Центральній Америці вулкану Фуего. Він спричинив великі стовпи попелу та лавових потоків. Цей вулкан розташований приблизно за 45 кілометрів на захід від столиці Гватемали.
Автор: Діана Квасневська