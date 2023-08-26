В Італії туристичний автобус з 30 українцями потрапив у жахливу ДТП: десятки постраждалих

На Півночі Італії сталася жахлива ДТП за участі автобуса з українськими туристами та вантажівки. Унаслідок аварії постраждало щонайменше 15 осіб.

ДТП сталася 25 серпня близько о 20:00 на трасі A4, яка пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана – між Сан-Джорджо-ді-Ногаро й Удіне. У Як повідомляють італійські ЗМІ, у салоні автобуса було близько 30 українських туристів.

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Серед постраждалих є діти

Згідно з повідомленнями у місцевих ЗМІ, автобус, у якому було близько 30 українських туристів, зіштовхнувся з польською вантажівкою, яка перевозила овочі та фрукти. Що стало причиною аварії – наразі невідомо.

На місце аварії відправили 10 бригад рятувальників. Частина пасажирів автобуса змогла вибратися самотужки, проте десятки – виявилися заблокованими в пошкодженому автобусі. Через деякий час рятувальники деблокували постраждалих.

ДТП в Італії з українцями / Фото Vigili del Fuoco

За попередніми даними, щонайменше 4 постраждалих – у критичному стані. Їх терміново евакуювали гелікоптерами до найближчих лікарень. Ще 15 осіб отримали різні поранення, але їхньому життю нічого не загрожує. Як повідомляють італійські ЗМІ, серед постраждалих семеро дітей.

Ще 27 осіб не постраждали унаслідок аварії. Після того, як їх оглянули медики, пасажирів автобуса відправили до муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія. Наразі ділянка автомагістралі, де сталася ДТП перекрита, аби рятувальники змогли ліквідувати наслідки аварії.

Українці отримують необхідну допомогу

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу заявив, що Генеральне консульство в Мілані надає допомогу українцям, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі автобуса на українській реєстрації на півночі Італії.

Четверо громадян були госпіталізовані у важкому стані до медичних закладів міст Удіне і Трієст. Решті пасажирів було надано необхідну медичну допомогу на місці та тимчасово розміщено в спеціальних центрах рятувальних служб поблизу міста Удіне. Транспорт для повернення наших громадян до України має бути наданий перевізником найближчим часом,

– повідомив Ніколенко.

Зараз українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування усіх обставин ДТП, а також тримають на контролі лікування постраждалих українців.

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