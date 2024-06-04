150 землетрусів за 5 годин сталися біля Неаполя, італійці обурені через дії влади

Італійське місто Поццуолі в регіоні Кампанія постраджало від сильного землетрусу наприкінці травня. Ба більше, його мешканці пережили справжній "сейсмічний рій", коли було зафіксовано близько 150 підземних поштовхів.

У квітні землетрус стався і в Україні, а саме на Прикарпатті. До того регіон трусило в березні.

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Що відомо про наслідки останнього землетрусу в Італії

У країні закрили школи, заводи та фабрики після нічних поштовхів. Влада евакуювала 39 сімей поблизу Неаполя. Люди панікували, але минулося без жертв.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології (INGV), підземний поштовх магнітудою 4,4 був зареєстрований увечері на глибині 2,5 кілометра.

Поштовхи фіксували і протягом ночі, і наступного дня. Був справжній сейсмічний рій, тобто низка землетрусів один за одним. Люди вибігли з домівок на вулицю.

80 осіб були змушені ночувати у спортивному залі, де створили імпровізований притулок. Але дехто з них боявся повернутися додому, тож для них організували численні пункти прийому з наметами, туалетами і тимчасовими ліжками.

Італійці обурені

Місто Поццуолі розташовано на Кампі Флегрей (Флегрейських полях). Це найбільш активна кальдера Європи – улоговина, яка залишилася після виверження.

40 тисяч років тому там було найпотужніше виверження у Середземномор'ї. А у 1980-х Поццуолі стало містом-привидом: людей евакуювали через сейсмічну активність.

Тому землетрус для жителів не є чимось новим. Наприклад, у вересні 2023 року магнітуда сягнула 4,2. Але люди обурені тим, що влада не вживає превентивних заходів.

Вони вимагають, щоб житлові споруди і не тільки їх перевірили. Слід оцінити, як ті чи ті будинки можуть витримати ще більший поштовх, якщо такий буде.

Та влада запевняє: такі роботи тривають. Але повільно – через брак ресурсів. Мер розповів, що на час перевірок закрили школи, 18 фабрик, муніципальне кладовище і рибний ринок. А із жіночої в'язниці 140 ув'язнених перевели до інших установ.

Мер Неаполя заявив, що ситуація під контролем і ризику виверження немає. Але така ситуація може зберігатися місяцями. Тому "важливо жити з цим явищем, намагаючись підтримувати нормальне життя".

Ситуація серйозна

У квітні на Флегрійських полях також були землетруси. Та у травні сталися найсильніші землетруси у високосейсмічній зоні за останні 40 років.

Фахівці кажуть про сейсмічний шторм. У людей падали карнизи і тріскалися стіни.