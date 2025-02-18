Танкер, який міг транспортувати російську нафту в обхід санкцій, пошкоджено вибухами

В Італії у ніч на суботу 15 лютого 2025 року двома вибухами було пошкоджено нафтовий танкер SeaJewel. Судно, яке зазнало ушкоджень, могло перевозити російську нафту в обхід санкцій.

Хоча корабель отримав пробоїну нижче ватерлінії, витоку нафти не зафіксовано. Загрози екологічної катастрофи також немає, про це повідомляє 24 Канал із посиланням на IVG.

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Пошкодження судна SeaJewel

Причини пошкоджень танкера SeaJewel поки що невідомі. Правоохоронці попередньо розглядають дві версії. Перша – технічна несправність під час вивантаження нафти. Друга – підрив вибухового пристрою.

На користь другої гіпотези є свідчення екіпажу, який чув два гучних удари, також відомо про деформацію корпусу судна всередину. Крім того, у воді поблизу танкера виявили загиблу рибу, що може вказувати на зовнішній вплив.

SeaJewel ходить під прапором Мальти, проте є припущення, що танкер транспортувало російську нафту в Європу, попри санкції, які зумовлені війною Росії проти України.

Зверніть увагу! Росія продала нафту за ціною, що перевищує обмеження в 60 доларів за барель, попри санкції. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у січні доходи РФ від нафти зросли на 900 мільйонів доларів і досягли 15,8 мільярда доларів. Це стало можливим завдяки стабільному експорту, збільшенню видобутку та використанню схем обходу санкцій, попри нові обмеження США.

Раніше судно помічали в румунському порту Констанца. Воно, ймовірно, мало прямувати до Новоросійська для перевантаження.