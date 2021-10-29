В Італії стався вибух у житловому будинку: щонайменше двоє загиблих

У місті Пінероло в Італії 29 жовтня пролунав вибух у житловому будинку. Жертвами стали щонайменше 2 людей.

Окрім того, відомо про 3 постраждалих. Загалом у мить трагедії у будівлі перебували 16 людей.

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Деталі трагедії

Епіцентром лиха було приміщення на третьому поверсі будівлі. За словами очевидців, у цій квартирі проводили роботи з монтажу нової кухні.

За лічені хвилини до трагедії жителі відчули різкий запах газу. Відразу після того, як прогримів вибух, спалахнула пожежа.

Внаслідок часткового обвалення будівлі загинули 84-річна жінка і 74-річний чоловік, який помер у лікарні. Усіх постраждалих госпіталізували. За даними ЗМІ, одна людина перебуває у важкому стані.

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