В Італії на "суді століття" засудили перших 70 мафіозі

Суд в Італії виніс перші вироки членам наймогутнішого мафіозного угруповання. Загалом суддя Клаудіо Паріс ухвалив 91 вирок, 70 з яких були обвинувальними.

Усі вони входили в угрупування "Ндрангети". Шестеро мафіозі отримали максимальні терміни позбавлення волі – 20 років за ґратами.

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Серед засуджених мафіозі – 62-річний Паскуале Галлоне. Його вважають правою рукою босів "Ндрангети", Луїджу Макусо та Грегоріо Ніглії. Водночас суд виправдав 21 людину.

Що відомо про процес проти мафіозі

Ще у січні 2021 року в ЗМІ потрапила інформація, що сотні членів "Ндрангети" постануть перед судом у регіоні Калабрія. Увесь судовий процес триватиме 2 роки.

Серед учасниками злочинної організації, які постануть перед судом, є політики, державні службовці, поліцейські та так звані білі комірці. Загалом судовий процес налічує 355 обвинувачених, понад 900 свідків та 400 адвокатів.

До процесу долучили 58 безпрецедентних державних свідків, що готові порушити кодекс мовчання та розкрити секрети клану.

У процесі мовиться про такі звинувачення: участь у мафіозних групах, вбивство та замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів та відмивання грошей.

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