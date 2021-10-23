В Італії судять ексглаву МВС: йому світить до 15 років позбавлення волі

В Італії 23 жовтня перед судом постане колишній міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Мовиться про справу щодо рятувального судна з мігрантами, якому не дозволяли зайти в порт.

Інцидент стався ще у 2019 році із судном Open Arms іспанської волонтерської організації, що займалася порятунком мігрантів у Середземному морі.

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Тоді Сальвіні очолював МВС в уряді Джузеппе Конте і займав антиміграційну позицію.

Що відомо про судно з мігрантами

Судно прийшло до острова Лампедуза, але йому не давали дозволу причалити. Санітарна ситуація на борту ставала дедалі гіршою, деякі люди у відчаї намагались допливти до берега. Врешті на борт допустили інспекцію та дозволили судну причалити.

Сальвіні звинувачують у зловживанні владою і незаконному затриманні. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Суд офіційно мав початися 15 вересня, але процес майже одразу перенесли на 23 жовтня.

Що відомо про Маттео Сальвіні? Італійського політика вважають одним з найпомітніших "друзів Кремля" в Європі. Американські розслідувачі звинуватили його партію у фінансуванні з боку Росії. Партія "Ліга" начебто таємно намагалася отримати від Кремля фінансування напередодні виборів до Європарламенту. Окрім того, Сальвіні "прославився" заявою про те, що анексія Криму Росією відбулася законно.

Сам ексміністр наполягає, що діяв з міркувань захисту інтересів Італії та уряду.