В Італії посеред траси вибухнула цистерна зі зрідженим газом: є загиблі – фото

В Італії на трасі між містами П'яченца та Фіоренцуола сталася ДТП за участі автомобіля та двох вантажівок. Унаслідок масштабної аварії загинули 2 далекобійники.
Італійські ЗМІ зазначають, що дві жінки, які перебували у салоні легковика, – вижили. Їм вдалося вчасно покинути машину до її загоряння.
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Що відомо про ДТП
Один з важких транспортних засобів – цистерна, що перевозила зріджений газ, загорівся дорогою.
- ДТП сталася на 66 кілометрі неподалік від Мілана;
- внаслідок аварії загинули водії двох вантажівок;
- стовп диму підіймається у небо – його видно за кілька кілометрів.
На місці дорожньо-транспортної пригоди перебувають рятувальники, які намагаються загасити пожежу.
Масштабна ДТП в Італії / Фото Il Messaggero
Увага! На ділянці П'яченца – Суд – Фіоренцуола автострада залишається закритою – утворився затор в обох напрямках близько 5 кілометрів.
- Водіям радять об'їжджати цю частину дороги.