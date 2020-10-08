У Мілані вийшов друком перший сучасний словник української мови
Міланське видавництво Hoepli видало перший сучасний українсько-італійський словник. До нього увійшли 132 тисячі слів і значень. За різновидом цей словник є тлумачно-комбінаторним: там подані варіанти різних значень українських слів у перекладі італійською.
Унікальності словнику надає те, що це перша така праця, яка демонструє особливості нового правопису після реформи 2019 року, повідомляє "Радіо Свобода".
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Хто працював над словником
Авторкою та укладачкою словника стала Олена Пономарева. Вона з 2004 року викладає українську мову в університеті La Sapienza. Окрім того, Пономарева є мовною експерткою Департаменту європейських, американських та інтеркультурних студій вишу.
Над словником Пономарева працювала 7 років. Філологиня вже назвала вихід видання прецедентом для Італії: у країні переважно видають словники "найбільших" мов: англійської, французької, іспанської та німецької.
Це соромно, коли заходиш в італійську книгарню, і там нічого не було з україністики. Я прагнула заповнити цю прогалину в західній лексикографії,
– розповіла Пономарева.
Хто цільова аудиторія словника
Видання призначене для студентів, перекладачів та усіх поціновувачів мови. У словнику зібрали літературну, розмовну лексику, екзотизми, жаргонізми, сленг, просторіччя та фольклорні вислови, а також науково-технічну, економічну, політичну і мистецьку термінологію.