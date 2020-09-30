Український дубляж кіна: незвичні факти і секрети про які ви могли не знати
Ми всі звикли до українськомовного дубляжу. Але за цим явищем стоять живі люди, насамперед, перекладачі. Про роль перекладачів у житті кінематографа – читайте в нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу до Міжнародного дня перекладачів підготував цікаві факти про роботу перекладачів з кіноматографом.
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Для того, щоб у кінотеатрах ми могли насолодитись фільмом, а головне – зрозуміти його – працює ціла команда! Вони й редагують, й перекладають, озвучують і зводять звукову доріжку в єдине ціле.
У чому різниця між дубляжем і озвучкою
Дубляж
Це такий спосіб перекладу та озвучки фільмів, коли змінюють мову оригіналу та повністю накладають інакший звук на відео. Цікаво, що за кордоном дубляж фільмів, серіалів чи мультфільмів – це рідкість. Переважно фільми виходять англійською, а за потреби використовують субтитри.
За часів СРСР українськомовного дублювання іноземних фільмів не було. Але з розвитком технологій, зі зміною влади сучасний дубляж роблять спеціалізовані студії, де працюють професіонали своєї справи.
Озвучка
А ось озвучка – це процес запису звукового супроводу фільму. Це здійснюється окремо від зйомки зображення. Щоб виконати озвучку задіюють виконавців, яких називають артистами голосу.
Яку роль відіграють перекладачі у дубляжі
Основні задачі перекладачів
- Одне з основних завдань перекладачів – це зробити переклад непомітним. Вони мають створити ілюзію того, що весь Голлівуд раптом почав розмовляти українською. Якщо глядач не помітив переклад і дубляж – то це дійсно магія, і робота цілої команди не пройшла даремно.
- "Вкласти в губи", тобто зробити точний переклад, який би "встигав" за оригінальними рухами губ.
- Зловити настрій фільму, щоб переклад був гармонійним.
Якщо переклад непомітний, значить він правильний / Фото medium.com
Як адаптовують жарти
Один із найскладніших етапів роботи перекладачів – це жарти, адже не всі після перекладу будуть смішними.
Тому перекладачі переписують жарт наново таким чином, щоб він був і смішний, і логічний по сюжету. Більшість жартів у фільмах, серіалах і навіть мультиках – це імпровізація або ретельна робота цілої команди!
Декілька секретів перекладу жартів
- Потрібно бути завжди "в темі"
Наприклад, у "Сімпсонах" є велика кількість жартів на тему американських політиків, зірок шоу-бізнесу та спорту. Тому українська студія дубляжу замінила американських зірок на українських. Так жителі Спрінгфілда почали жартувати про Миколу Вересня, Вірку Сердючка та Поплавського.
Так у мультсеріалі з'явились українські зірки / Фото prm.uа
- Створення нових слів
Кількість слів в англійській мові часто викликає труднощі під час перекладу. Ось, наприклад, у серіалі "Теорія Великого Вибуху" один із головних персонажів Шелдон використовує коронну фразу – "Bazinga". Ніхто досі не розуміє що це слово означає. Тому українські перекладачі знайшли відповідник – "гигиські".
Улюблена фраза Шелдона "гигиські" / Фото matzavreview.com
- Еквівалент у мові перекладу
Наприклад, фразу "Oh, my god" – українською часто дублюють як "Очманіти". Правильно знайдений еквівалент дуже вдало передає настрій персонажа.
Щоб правильно перекласти жарт – потрібно його адаптувати / Фото medium.com
Міжнародний день перекладачівМіжнародний день перекладачів відзначається 30 вересня. Цей день обрали не дарма. 30 вересня 420 року помер святий Ієронім Стридонський.
Стридонський – історик, перекладач та один із чотирьох латинських отців Церкви. Свого часу він переклав текст Біблії з грецької та гебрейської мов на тогочасну латинську мову.