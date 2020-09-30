Ми всі звикли до українськомовного дубляжу. Але за цим явищем стоять живі люди, насамперед, перекладачі. Про роль перекладачів у житті кінематографа – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу до Міжнародного дня перекладачів підготував цікаві факти про роботу перекладачів з кіноматографом.

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Для того, щоб у кінотеатрах ми могли насолодитись фільмом, а головне – зрозуміти його – працює ціла команда! Вони й редагують, й перекладають, озвучують і зводять звукову доріжку в єдине ціле.

У чому різниця між дубляжем і озвучкою

Дубляж

Це такий спосіб перекладу та озвучки фільмів, коли змінюють мову оригіналу та повністю накладають інакший звук на відео. Цікаво, що за кордоном дубляж фільмів, серіалів чи мультфільмів – це рідкість. Переважно фільми виходять англійською, а за потреби використовують субтитри.

За часів СРСР українськомовного дублювання іноземних фільмів не було. Але з розвитком технологій, зі зміною влади сучасний дубляж роблять спеціалізовані студії, де працюють професіонали своєї справи.

Озвучка

А ось озвучка – це процес запису звукового супроводу фільму. Це здійснюється окремо від зйомки зображення. Щоб виконати озвучку задіюють виконавців, яких називають артистами голосу.

Яку роль відіграють перекладачі у дубляжі

Основні задачі перекладачів

Одне з основних завдань перекладачів – це зробити переклад непомітним . Вони мають створити ілюзію того, що весь Голлівуд раптом почав розмовляти українською. Якщо глядач не помітив переклад і дубляж – то це дійсно магія, і робота цілої команди не пройшла даремно.

. Вони мають створити ілюзію того, що весь Голлівуд раптом почав розмовляти українською. Якщо глядач не помітив переклад і дубляж – то це дійсно магія, і робота цілої команди не пройшла даремно. "Вкласти в губи", тобто зробити точний переклад, який би "встигав" за оригінальними рухами губ.

Зловити настрій фільму, щоб переклад був гармонійним.



Якщо переклад непомітний, значить він правильний / Фото medium.com

Як адаптовують жарти

Один із найскладніших етапів роботи перекладачів – це жарти, адже не всі після перекладу будуть смішними.

Тому перекладачі переписують жарт наново таким чином, щоб він був і смішний, і логічний по сюжету. Більшість жартів у фільмах, серіалах і навіть мультиках – це імпровізація або ретельна робота цілої команди!

Декілька секретів перекладу жартів

Потрібно бути завжди "в темі"

Наприклад, у "Сімпсонах" є велика кількість жартів на тему американських політиків, зірок шоу-бізнесу та спорту. Тому українська студія дубляжу замінила американських зірок на українських. Так жителі Спрінгфілда почали жартувати про Миколу Вересня, Вірку Сердючка та Поплавського.



Так у мультсеріалі з'явились українські зірки / Фото prm.uа

Створення нових слів

Кількість слів в англійській мові часто викликає труднощі під час перекладу. Ось, наприклад, у серіалі "Теорія Великого Вибуху" один із головних персонажів Шелдон використовує коронну фразу – "Bazinga". Ніхто досі не розуміє що це слово означає. Тому українські перекладачі знайшли відповідник – "гигиські".



Улюблена фраза Шелдона "гигиські" / Фото matzavreview.com

Еквівалент у мові перекладу

Наприклад, фразу "Oh, my god" – українською часто дублюють як "Очманіти". Правильно знайдений еквівалент дуже вдало передає настрій персонажа.



Щоб правильно перекласти жарт – потрібно його адаптувати / Фото medium.com