В Італії знову визнаватимуть українські водійські права

Угода передбачає взаємне визнання посвідчень водія громадян України та Італії, які вибрали своїм місцем проживання територію іншої країни.

Раніше В Італії перестали визнавати українські водійські права

Це означає, що сторони не будуть складати іспити при обміні посвідчень водіїв. За період дії попередньої угоди отримали та опрацювали понад 22 тисячі запитів щодо обміну.

Дія угоди поширюється на українців, які:

легально проживають в Італії;

є резидентами країни менше як 4 роки;

мають дійсні українські посвідчення водія.

Домовленість уклали на 5 років. Вона набере чинності через 60 днів після виконання внутрішньодержавних процедур. Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр сталої інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні.

Ця Угода дозволяє зменшити бюрократичну тяганину та зекономити кошти для багатьох наших співгромадян,

– сказав Кубраков.

До слова, нова угода є редакцією попередньої, яку уклали у 2015 році терміном на 5 років. Вона перестала діяти у червні 2021 року.