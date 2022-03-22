В Італії вже народився перший українець, – Зеленський подякував за підтримку

Вагітна україна знайшла прихисток в Італії і там народила сина. Зеленський подякував небайдужим італійцям за допомогу матері та всім біженцям.

Багато українських дітей з важкими пораненнями лікуються у лікарнях Італії. Україна цього ніколи не забуде! Зеленський звернувся до італійців 22 березня.

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В Італії вже народився перший українець, мама якого знайшла прихисток на вашій землі. Десятки українських діточок з важкими контузіями, пораненнями лікуються у вас. За це вдячні вам, дуже вдячні!

– наголосив президент.

В Італії наразі перебуває понад 70 тисяч українців, які змушені були ховатись від війни. З них – понад 25 тисяч дітей.

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