В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 мільйони євро

В Італії заарештували яхту New Vogue, яка належала резиденту Росії. Відомо, що орієнтовна вартість елітного майна – 3 мільйони євро.

Як повідомляють ЗМІ, рішення про арешт судна прийняла прокуратура італійського міста Імперія після судового розслідування, розпочатого в березні 2022 року.

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Санкції працюють

Відомо, що берегова охорона Італії отримала інформацію про 30-метрову яхту від митних органів "третьої країни". Повідомлення було передано через тимчасовий кризовий центр, створений при Центральному управлінні митної служби на тлі вторгнення Росії на території України.

Відомство пильно спостерігало за пересуваннями яхти та її екіпажу. Наразі дані її колишніх власників не розголошуються.

До речі, в Україні запустили портал, де зібрані повідомлене про активи осіб, причетних до агресії Росії. Відтепер кожен, хто володіє інформацією про нерухомість, транспорт чи збереження окупантів зможе долучитися до арешту та конфіскації їх майна.

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