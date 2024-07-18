В Італії розслідують загибель 33-річної львів'янки, яка жила з росіянином

Біля підніжжя скелі на острові Іскія в італійському муніципалітеті Барано знайшли тіло українки. 33-річна львів'янка 13 липня впала зі скелі, яка має орієнтовно 2 метри висоти.

Жінку знайшли без ознак життя наступного ранку. Правоохоронці встановили, що вона годинами просила про допомогу свого 41-річного співмешканця-росіянина, проте він не допоміг.

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Що відомо про трагічну загибель львів'янки

Вона попросила свого партнера про допомогу, надсилаючи йому повідомлення через ватсап і телефонуючи йому, але він проігнорував прохання жінки про допомогу. Після цілої ночі, проведеної в рослинності, наступного ранку її знайшли мертвою,

– повідомили журналісти.

Вони розповіли, що правоохоронці перевірили мобільний телефон, яким користувався 41-річний росіянин – співмешканець Марти-Марії Огризко. Поліція виявила, що жінка телефонувала партнеру та просила допомогти, надсилаючи повідомлення, у другій половині дня 13 липня. Проте росіянин не допоміг.

Його вже арештували за підозру в жорстокому поводженні. Окрім того, правоохоронці встановили, що жінка зазнавала насильства та жорстокого поводження щонайменше з 2022 року.

Відомо, що на тілі загиблої виявили тілесні ушкодження внаслідок падіння, а також від побоїв.

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Затриманий росіянин заявив, що він нібито вночі з 13 на 14 липня вийшов на пошуки своєї співмешканки. Чоловік знайшов її серед рослинності ще живу, проте нібито сказав жінці, що "їй доведеться спати там вночі". Вже вранці він знайшов її мертвою.

Росіянин бив львів'янку та ненавидів її родичів, бо вони українці

Італійське видання розповіло, що 41-річний росіянин чинив насильство над Мартою-Марією. Зокрема, він погрожував їй ножем.

Одного разу він спалив її одяг і навмисне кинув на запалений вогонь, спричинивши опіки другого ступеня її сідниць, рук і живота. Крім того, він не дозволяв їй часто відвідувати та бачитися з членами своєї родини, яких він ненавидів як росіянин, тому що вони були українцями,

– з'ясували журналісти.

Сестра загиблої жінки розповіла, що росіянин образив їх, назвавши "лайняними українцями, які повинні померти".

Покійна Марта-Марія Огризко після знущань декілька разів зверталась по медичну допомогу до відділення невідкладної допомоги лікарні Лакко-Амено.