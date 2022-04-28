Італійська організація CESVI хоче допомогти у відбудові Бучі

28 квітня 2022 , 01:59
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Джерело:

Київська ОВА

Одна з неурядових організацій Італії CESVI висловила бажання допомогти у відновленні Бучі. Завдяки цьому місто на Київщині вдасться відновити в найкоротші терміни.

Представники організації 27 квітня зустрілися з керівництвом Київської ОВА. Про це стало відомо з публікації голови військової адміністрації Олександра Павлюка. 

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Також поїхали у звільнене місто 

До Києва в цей день прибули генеральний менеджер CESVI П'єрсільвіо Фаджано і його радник з питань безпеки П'єтро Фіоре. Згодом вони відправилися до Бучі, щоб оцінити весь масштаб наслідків бойових дій. 

CESVI висловила намір сприяти відбудові Бучі. Очікуємо, що завдяки цьому місто вдасться відновити в найкоротші терміни,
– написав Павлюк. 

Такі іноземні делегації прибувають ледь не щодня. Тому глава ОВА подякував за те, що Україні допомагають не лише словами підтримки, а й реальними діями. 


Італійська делегація та голова Київської ОВА / Фото з телеграму Олександра Павлюка

Різні країни стають патронами програм відновлення

9 квітня стало відомо, що Велика Британія стане патроном відновлення Київської області. Це передбачає не лише фінансову допомогу, а й залучення провідних фахівців. 

Окрім цього, підтвердила підтримку програми відновлення однієї з областей України й влада Швеції. Наразі ведуться перемовини щодо цього й із іншими державами.

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Автор: Олександр Марчак