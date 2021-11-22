На італійському острові оголосили евакуацію через активізацію вулкану

Влада острова Вулькано, що в Італії, наказала евакуювати 150 місцевих мешканців. Крім того, заборонили в'їзд для туристів. Такі рішення пов'язані із посиленням вулканічної активності.

Постраждали домашні тварини

Острів розташований у Тірренському морі, приблизно за 25 кілометрів на північ від Сицилії. Людей евакуювали з гавані, бо цей район є найбільше схильним до впливу сірчистих газів.

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Дані вказують на збільшення кількості газів, які викликають серйозне занепокоєння, оскільки вони можуть становити загрозу для здоров'я населення,

– сказав мер Марко Джорджіані.

За даними Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), відбулося збільшення важких газів. Вони своєю чергою знижують кількість кисню в повітрі, створюючи труднощі з диханням у людей. Наслідки можуть бути смертельними.

Місцева влада вже встановила на острові червону зону у тих місцях, де рівень газу, пов'язаний з вулканічною активністю, є найконцентрованішим. Пересування людей у цих районах обмежили з 23:00 до 06:00. Крім того, впродовж місяця на острів не пускатимуть туристів.

21 листопада кілька людей на острові заявили, що викиди вулкану спричинили хворобу у їхніх домашніх тварин.

"Я раптом помітила, що мої 10 котів лежать на підлозі, наче втратили свідомість. Я теж почувалася погано, мені було важко дихати. Мені сказали, що це була просто атака паніки. Потім лікарі підтвердили, що причиною хвороби був видих газів з кратера", – розповіла Стефанія Ломбардо.

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Останнє виверження вулкану було понад 130 років тому

У жовтні професор вулканології з Університету Пізи Марко Пістолезі попереджав про посилену дегазацію, температуру та сейсмічність на острові Вулькано.

Такого раніше ніколи не спостерігали,

– говорив Пістолезі.

Зауважимо, останнє виверження вулкана відбулося понад 130 років тому. Воно тривало з 2 серпня 1888 року по 22 березня 1890 року.