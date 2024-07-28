На Дунаї на Одещині зник 16-річний хлопець: 10 днів пошуків не принесли результатів

В Одеській області водолази "прочесують" Дунай у пошуках підлітка, який зник тиждень тому. Ще 16 липня 16-річний Іван Гєня пішов на річку і не повернувся.

26 липня рятувальники знову шукали хлопця у воді. Вони обстежили 20 кілометрів водної поверхні, втім, підлітка так і не знайшли. У ДСНС повідомили про завершення пошукових робіт.

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Що відомо про зникнення Івана Гені

Відомо, що зниклий хлопець проживає у Рені. Пообіді він пішов купатися на річку і зник. Раніше поліція публікувала опис неповнолітнього.

Прикмети: зріст 178-180 см., худорлявої статури, темне, коротке волосся.

Був одягнений: чорна майка та темно-сині шорти.

Тим часом на Буковині на річки Дністер вже понад тиждень шукають 17-річного юнака.

Щасливе завершення отримали пошуки 11-річної Соломії, яка зникла, у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. До пошуків дитини залучили понад 600 людей, кінологів, прикордонників.

27 липня близько одинадцятої години ранку правоохоронці знайшли дитину у лісовому масиві неподалік прикордонного міста Рава-Руська, на відстані близько шести кілометрів від дому. Дівчинка виснажена, але загрози життю немає.