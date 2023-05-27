Не дожив 7 днів до 25-річчя: у мережу потрапив останній бій молодого захисника під Бахмутом

У боях під Бахмутом загинув Іван Віталійович Горенок. Він воював у складі 24 окремого штурмового батальйону "Айдар".

Мама військового Олена Горенок написала, що її син 7 днів не дожив до свого 25-річчя. У мережі показали кадри, ймовірно, з останнього бою бійця, пише 24 Канал.

Дивіться також Назавжди 19: під Бахмутом загинув боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"

Що відомо про трагічну загибель Івана Горенока

Синочку, ти рівно тиждень не дожив до свого 25... Це нестерпний біль для всіх нас. Спочивай з миром. Тепер тобі ні холодно, не страшно і не боляче... Наче по живому розірвали грудну клітку і вирвали серце, рашисти прокляті…

– написала мати, яка втратила сина.

Ймовірно, відео останнього бою військового: дивіться відео

Побратим пояснив, що загинув хлопець, якому він на відео казав: "За*баш його".

Мати військового розповіла, що Іван загинув 17 травня. Побратими, які вижили, виклали відео останнього бою в мережу.

"Годинник який мені передали (єдину річ) зупинився на часі 14:09. Я хочу, щоб ви всі, хто викладає відео з гульками, танцями й так далі побачили якою ціною це їм коштує. Щоб ви запам'ятали, що коли ви веселитесь на публіку, тисячі матерів тихо вмирають разом зі своїми дітьми. Слава вам Герої, вічна Слава", – сказала жінка.

Іван Горенок на війні: дивіться відео

Боєць віддав життя за Україну: дивіться відео матері

Як згадують загиблого Героя побратими

Іван Горенок родом з Іванкова – селища міського типу у Вишгородському районі у Київській області.

Родом з Іванкова, з початку вторгнення кинувся в перших рядах добровольцем захищати країну. Хлопець не дожив 7 днів до свого 25-річчя. Щирі співчуття всім рідним та близьким. Вічна слава та пам'ять, брате,

– написали побратими.

Військовий пояснив, що Іван був справжнім бійцем і прикладом.

"Жодного разу не давав задню і йшов поряд. Загинув "Гиря" внаслідок артилерійського обстрілу після завершення штурму… Контузія внутрішніх органів", – розповіли військові.

Попрощались з військовим 24 травня 2023 року.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять.