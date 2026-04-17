Відійшов у засвіти 42-річний ветеран Іван Гуцкало з Прикарпаття
17 квітня, 08:08
Відійшов у засвіти 42-річний ветеран Іван Гуцкало з Прикарпаття

Софія Рожик
Основні тези
  • Іван Гуцкало, ветеран 10 ОГШБр "Едельвейс", помер 14 квітня 2026 року.
  • Його поховали 16 квітня на ветеранському секторі кладовища у Калуші.

Україна втратила ще одного свого захисника. Помер ветеран Іван Гуцкало з Калущини.

Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Що відомо про Івана Гуцкала?

42-річний Іван Гуцкало народився 15 січня 1984 року. Він служив у 109 батальйоні 10 ОГШБр "Едельвейс".

Його серце зупинилося 14 квітня 2026 року.

Поховали воїна у четвер, 16 квітня, на ветеранському секторі міського кладовища Калуша.

Жертовний чин мужнього оборонця завжди житиме у наших серцях і пам’яті українського народу,
– написав Андрій Найда.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Гуцкала. Вічна пам'ять ветерану!

Останні втрати України

  • На Дніпропетровщині 8 квітня 2026 року загинув командир екіпажу БпЛА Роман Осіпов. Він народився у селищі Затишшя на Одещині. Він працював поліцейським, а до війська долучився у березні 2021 року.

  • На війні також загинув мешканець Закарпатської області Віктор Шпиньович. Він понад рік вважався зниклим безвісти.

  • А у Полтаві попрощалися з 20-річними Владиславом Трященком та Євгенієм Бережним із 1 корпусу НГУ "Азов". Вони були друзями та загинули на Харківщині.