Відійшов у засвіти 42-річний ветеран Іван Гуцкало з Прикарпаття

Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

42-річний Іван Гуцкало народився 15 січня 1984 року. Він служив у 109 батальйоні 10 ОГШБр "Едельвейс".

Його серце зупинилося 14 квітня 2026 року.

Поховали воїна у четвер, 16 квітня, на ветеранському секторі міського кладовища Калуша.

Жертовний чин мужнього оборонця завжди житиме у наших серцях і пам’яті українського народу,

– написав Андрій Найда.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Гуцкала. Вічна пам'ять ветерану!

