Напередодні дня народження Героя: помер брат "Да Вінчі" – Іван Коцюбайло

Напередодні дня народження Героя України Дмитра Коцюбайла помер його менший брат Іван. Йому, як і "Да Вінчі", було лише 27 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бурштинську міську раду. Наразі причини смерті чоловіка невідомі.

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Помер брат "Да Вінчі" Іван Коцюбайло

У п'ятницю, 1 листопада, стало відомо, що помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" – Іван Коцюбайло. Йому було лише 27 років.

У Бурштинській міськраді висловили щирі співчуття родині та близьким Івана Коцюбайла. Наразі про причини смерті у мережі не повідомляли.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю Івана Коцюбайла. Світла та вічна пам'ять!

Іван Коцюбайло / Фото Бурштинська міська рада

Мар'яна Коцюбайло-Семененко також опублікувала щемливий допис про смерть брата. Вона наголосила, на трагічному символізмі, адже Іван, як і брат, помер у 27 років.

Напередодні дня народження старшого брата, молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно, що теж у 27. Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх в іншому бутті. Ніби якийсь невидимий зв'язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті,

– мовиться у щемливому дописі.

Сестра додала, що тепер здається, ніби молодший брат зможе відправитися туди, де знову зустрінеться з "Да Вінчі" та скаже йому все, що лишилося недосказаним.

Загибель "Да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківської області. Він з юного віку демонстрував активну громадську позицію, брав участь у Революції Гідності, а у 18 років – кинув навчання у художньому коледжі та пішов добровольцем на фронт.

З 2014 року "Да Вінчі" був командиром взводу добровольців, а вже у 2015 – ротою. Того ж року він отримав поранення в населеному пункті Піски, але за 3 місяці повернувся на фронт.

"Да Вінчі" став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

Повномасштабне вторгнення "Да Вінчі" разом з побратимами зустрів на Донбасі. Він брав участь у боях за Київ, Херсонщину, а також бився під час контрнаступу на Харківщині.

На жаль, Герой України загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом. "Да Вінчі" отримав серйозне поранення в шию, яке виявилося несумісне з життям.