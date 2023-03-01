Найбільше любив життя, яке віддав за Україну: під Бахмутом загинув закарпатець Іван Мезей

1 березня 2023, 12:55
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Джерело:

Синевирська громада

Під Бахмутом у боях з російським ворогом загинув уродженець Закарпаття Іван Мезей. Захиснику було лише 34 роки.

Іван Мезей захищав Україну з серпня 2022 року. Він служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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Під Бахмутом загинув Іван Мезей

Воїн родом із села Синевирська Поляна. Про загибель Мезея стало відомо 28 лютого.

Так, в одному з боїв, виконуючи бойове завдання, Іван Мезей загинув.


Загиблий Іван Мезей / фейсбук Івана Мезея

Війна забирає найкращих... Сміливий, добрий, завжди усміхнений, готовий допомогти – таким він назавжди залишиться в пам’яті односельчан, бойових побратимів та друзів. Він дуже любив життя і віддав його за наш мир та спокій,
– заявили у Синевирській громаді.


Івану Мезею було лише 34 роки / фейсбук Івана Мезея


Іван Мезей служив з серпня 2022 року / фейсбук Івана Мезея

24 Канал приносить співчуття родині та близьким загиблого Героя.

У боях з ворогом гинуть українські Герої

Автор: Софія Ковнір