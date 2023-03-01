Найбільше любив життя, яке віддав за Україну: під Бахмутом загинув закарпатець Іван Мезей

Під Бахмутом у боях з російським ворогом загинув уродженець Закарпаття Іван Мезей. Захиснику було лише 34 роки.

Іван Мезей захищав Україну з серпня 2022 року. Він служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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Під Бахмутом загинув Іван Мезей

Воїн родом із села Синевирська Поляна. Про загибель Мезея стало відомо 28 лютого.

Так, в одному з боїв, виконуючи бойове завдання, Іван Мезей загинув.



Загиблий Іван Мезей / фейсбук Івана Мезея

Війна забирає найкращих... Сміливий, добрий, завжди усміхнений, готовий допомогти – таким він назавжди залишиться в пам’яті односельчан, бойових побратимів та друзів. Він дуже любив життя і віддав його за наш мир та спокій,

– заявили у Синевирській громаді.



Івану Мезею було лише 34 роки / фейсбук Івана Мезея



Іван Мезей служив з серпня 2022 року / фейсбук Івана Мезея

У боях з ворогом гинуть українські Герої

Нещодавно під час оборони Бахмута загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Уродженець Коломиї здобував нагороди на всеукраїнських змаганнях, а також їздив на європейські.

15 лютого стало відомо, що на війні в Україні загинув ще один громадянин Великої Британії Джонатан Шенкін, якому було 45 років. Він служив фельдшером у Збройних Силах України.

У бою під Краматорськом загинув каратист Микола Яремчук. 22-річний Микола був спортсменом та тренером чернівецького клуба Дзаммай.

Також у боях за Україну загинув одеський письменник, журналіст і сомельє Ігор Терьохін. З ним попрощалися 30 січня.

приносить співчуття родині та близьким загиблого Героя.