Україна втратила ще одного вірного сина. На війні загинув 29-річний командир з Тернопільщини Іван Олійник.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чортківську районну державну адміністрацію.

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Що відомо про Івана Олійника та його загибель на фронті? Солдат Іван Олійник – уродженець Чортківського району, житель Бучацької громади. Він був командиром відділення ударних безпілотних комплексів. Воїн загинув 26 липня 2025 року. Сталося це неподалік населеного пункту Новопавлівка, що на Дніпропетровщині, через російський удар дроном.