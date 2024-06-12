У Києві попрощалися із загиблим воїном та активістом Іваном Парамоновим

У Києві попрощалися із захисником Іваном Парамоновим, який загинув 8 червня на Харківському напрямку. Під час прощання з воїном столиця проводжала Івана дощем.

Прощання з Іваном відбулось у Києві, 12 червня, на Майдані Незалежності під стелою. Попри зливу, для того, щоб провести воїна в останню путь, прийшло багато людей.

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Як минуло прощання з Іваном Парамоновим

Іван Парамонов загинув 8 червня під час виконання бойового завдання. Осколки потрапили йому у шию та серце.

Після прощання на Майдані захисника поховали на Алеї Героїв. Іван Парамонов любив червоний колір, тому частина людей прийшли з квітами або з елементами одягу такого кольору.

Прощання з Іваном Парамоновим: відео "Радіо Свободи"

Що відомо про воїна Івана Парамонова