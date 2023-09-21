На фронті загинув музикант Іван Перейма: рідні просять надати звання Героя

Військовослужбовець ЗСУ, головний сержант та музикант Іван Перейма загинув 20 серпня 2023 року. Це сталося у районі населеного пункту Роботине Запорізької області, внаслідок обстрілу дроном-камікадзе противника.

Родичі Івана Перейми звернулися з проханням надати йому почесне звання Героя України посмертно. 18 серпня вони зареєстрували відповідну петицію на сайті президента.

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Рідні Івана Перейми просять надати йому звання Героя України

Коли почалася повномасштабна війна, Іван Перейма, здобувши військову спеціальність стрільця протитанкової зброї, потрапив у 1-й механізований батальйон 117-ї окремої механізованої бригади, де одразу став командиром протитанкового відділення із позивним "Моцарт". Загинув 20 серпня від дрона-камікадзе, рятуючи побратима.

Іван – життєрадісний талановитий музикант, який підіймав бойовий дух своїх побратимів, любив Україну усім серцем, її культуру та історію. Він був вірний військовій присязі та у боях за нашу Батьківщину виявив стійкість і мужність,

– написала авторка петиції Людмила Палій.

Родичі просять надати Іванові Переймі почесне звання Героя України (посмертно). Ви можете підписати петицію на сайті президента.

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Що відомо про Івана Перейму

Народився в селі Демня Стрийського району Львівської області;

У юному віці Іван Перейма вчився гри на акордеоні в Миколаївській музичній школі. Після завершення навчання, вступив до Львівського музично-педагогічного училища імені Філарета Колесси. Там, в межах навчального закладу, він познайомився з однодумцями й разом з ними створив вокально-інструментальний ансамбль, який назвали "Перехрестя";

У Івана залишилася кохана жінка та двоє дітей.

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