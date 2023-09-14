Ображав учнів та сповідував "русский мір": у школі на Львівщині діти бойкотують навчання

В одній із сільських шкіл 270 учнів з першого вересня не відвідують занять. У такий спосіб діти та їхні батьки протестують проти поновлення на посаді скандального директора.

Перший дзвоник для жителів гірського села Верхня Яблунька, що на Львівщині, зовсім не привід йти до школи. Там з першого вересня діти не відвідують уроки – їх не пускають батьки.

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Неугодний директор

270 учнів бойкотують навчання з першого вересня, на уроки ходять лише 20.

І все через те, що на посаді директора поновився скандальний Іван Січак. Чоловіка раніше звільнили за те, що він систематично знущався над учнями. Однак той пішов до суду і – виграв його.

Батьки проти повернення Січака до школи і заявляють, що поки його не звільнять, дітей до школи не пускатимуть. Будь-які спроби врегулювати конфлікт не мали успіху.

Мережу сколихнуло відео, на якому директор тікає від розлючених батьків, залізає на парти і відмахується стільцями.

Називав учнів "деб**ами"

Іван Січак з 2013 року очолює місцеву школу у Верхній Яблуньці, а також викладає математику.

У серпні 2022 року на чоловіка склали протокол про адміністративне порушення за фактами булінгу. Відомо, як мінімум, про три такі випадки. Учень 5-го класу запевняв, що вчитель звертався до нього нецензурними словами та вдарив по голові. Учениця 9-го класу розповіла, що коли вона навчалася у сьомому класі Січак викликав її до дошки і теж вдарив по голові. Також він називав її "тупою", "дурою", "недорозвинутою". За словами дитини, не вирізнявся "толерантним" ставленням Січак і до інших учнів. Своє чергою учень 6-класу отримав стусана та низку образ за те, що не написав контрольну.

Батьки дітей звернулися до поліції. У жовтні директора визнали винним у булінгу, але звільнили від покарання, бо з моменту правопорушення вже минуло більше трьох місяців.

Вже у липні 2023 року районний суд знову розглянув цю справу і цього разу закрив адмінпровадження у звʼязку з відсутністю складу правоопорушення. Ба більше, згодом Січаку вдалося поновитися на посаді та отримати компенсацію у 400 тисяч гривень.

Має проросійські погляди

Слід зауважити, що директора не взлюбили ще й за інше. У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг із вимогою звільнити Січака за те, що той пропагує ідеї "русского міра". Парафіянина УПЦ МП, його звинувачували у навмисному підпалі церкви, коли її пропонували передати ПЦУ.

Раніше агітував на виборах за заборонену в Україні „Партію регіонів“, під час війни саботував облаштування бомбосховища в школі. Крім того, Січак організував будівництво церкви для Московського патріархату, а коли ми зажадали її передати Київському патріархату, церква раптово згоріла,

– розповідав один із учасників протесту.

Директор департаменту освіти ЛОВА Олег Паска зазначив, що звільнення Січака не належить до їх компетенції. Це має зробити Боринська територіальна громада.